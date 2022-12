Přední český stylista Jan Pokorný (✝39) spáchal sebevraždu: Nenahraditelný člověk a kamarád, truchlí Svoboda s Krainovou

Jan Pokorný Michaela Feuereislová

"Včera po půl deváté jsme zasahovali v ulici U Rajské zahrady, kde byl ve vnitrobloku nalezen muž bez známek života. Policisté spolu s koronerem zjistili, že má zranění neslučitelná se životem. Případ je řešen jako sebevražda a byla nařízena zdravotní pitva," potvrdil Super.cz mluvčí Policie ČR Jan Rybanský.

"My jsme na žádost Policie České republiky vyráželi včera krátce po osmé hodině večerní do ulice U Rajské zahrady, kde měl být muž ve věku devětatřicet let, který měl spadnout z velké výšky. Na místo jsme vyslali posádku záchranářů společně s lékařem, ale bohužel na místě jsme zjistili, že má muž zranění neslučitelná se životem, záchranáři mu už pomoci nedokážou, a proto na místo vyjel také koroner," řekla Super.cz mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Pokorný byl v branži hojně vyhledávaným stylistou, spolupracoval s hvězdami jako Simona Krainová, Petra Svoboda, Jitka Schneiderová a mnoha dalšími.

Smrt Pokorného české hvězdy velmi zaskočila a zarmoutila. Simona Krainová se zatím vzmohla pouze na plačícího smajlíka, Petra Svoboda byla o něco sdílnější a na kamaráda zavzpomínala.

“Honza byl naprosto výjimečný a z mého pohledu nenahraditelný člověk a kamarád. Měl ten nejlepší smysl pro humor a ohromný talent. Jsem vděčná, že jsem mohla být v jeho blízkosti. Nikdy na něj nezapomenu," vyjádřila se pro Super.cz Petra Svoboda, kterou s Pokorným pojilo 20 let trvající přátelství. ■