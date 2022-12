Sebevražda kvůli nešťastné lásce: Přátelé zesnulého stylisty Jana Pokorného (✝39) promluvili

Jan Pokorný Michaela Feuereislová

V 39 letech zemřel jeden z největších módních talentů. Důvod? Blízcí přátelé stylisty mluví o rozchodu s partnerem. "Honza byl strašně zamilovaný. Co jsem slyšela, jeho partner se s ním noc před tím, než Honza spáchal sebevraždu, rozešel," řekl Super.cz zdroj, který si nepřeje být jmenován.

Nasvědčuje tomu i píseň, kterou Pokorný krátce před smrtí přidal na svůj instagramový účet. Šlo o smutnou píseň od Céline Dion For The Lover That I Lost, v překladu Pro milence, kterého jsem ztratil.

„Myslím na tvé rty a způsob, jakým líbají. Je toho tolik, co mi chybí. Seděl jsi na pláži, pořád jsi byl na dosah. A bez tebe jsem se necítil svobodný. Všechny vzpomínky působí jako kouzlo, všechny ty boje vypadají tak sladce, všechno, čím jsme byli, má lásko, je tragické. A ty jsi to poslední, co potřebuji. Tak jsem položil tucet růží pro milence, kterého jsem ztratil,“ zní část textu písně.

Nikdo přitom netušil, že Pokorný zřejmě prožívá nejtěžší chvíle. Ještě večer před tím, než ukončil svůj život, byl na večírku jedné ze světových značek v centru Prahy. Odcházel v dobré náladě, druhý den se ale rozhodl svůj mladý život ukončit. ■