Tentokrát se svou kreativitou známé tváře moc nepředvedly: Premiéru vánočního muzikálu ovládla černá

Barvami to na slavnostní akci nehýřilo.

Premiéra muzikálu se tak zahalila do černé. Na červený koberec takřka většina z dam dorazila ve tmavé róbě. Jeden z nejvýraznějších modelů vynesla rapperka a zpěvačka Sharlota Frantinová (26), která na prknech divadla hraje v muzikálu Okno mé lásky. „Chystala jsem se asi pět minut jako vždycky. Líčím se sama i účes zvládám sama. Myslím si, že dokážu vždy spojit eleganci s tím, abych to byla pořád já,“ svěřila se Super.cz.

Nejedno oko zaujal model zpěvačky Michaely Gemrotové (36), dnes už Štikové, která se v představení Vánoční zázrak alternuje s Lucií Vondráčkovou. Oblékla třpytivé minišaty, ve kterých nechala vyniknout své dokonalé nohy.

Do černé se oblékla také Vlaďka Erbová (41), která na premiéru zvolila dlouhou róbu, a to jako jedna z mála. Večerní šaty pak ze šatníku vytáhla i houslistka Markéta Muzikářová, která v temně modrém modelu nechala nahlédnout do svého nadupaného dekoltu. Na další outfity z premiéry se podívejte v naší galerii. ■