Bývalá hvězda kapely Holki po vážné operaci střev: Jako matka samoživitelka se musí hodně ohánět. Dře to, přiznává

Klára Kolomazníková má po vážné operaci střev a musí se ohánět, aby uživila dceru

Ve společnosti se bývalá hvězda kapely Holki objevuje málokdy. Toho, že se účastnila charitativního koncertu pro nadaci Time for Help, jsme využili k rozhovoru. Klára Kolomazníková má za sebou operaci střev, tak jsme doufali, že se cítí lépe. Zdá se, že aspoň na čas zrádnou Crohnovu chorobu překonala.

"Letošní rok pro mě byl výzvou a mám pocit, že jsem po té operaci začala trochu restartovat svůj život. Přehodnotila jsem spoustu věcí a mám pocit, že se mi lépe dýchá a žije. Pořád se usmívám. S tou nemocí už to nešlo jinak, než to řešit operativně. Cítím se zdravá, i když vím, že se to může kdykoli vrátit a zítra ráno se probudím s bolestmi. Ale nepřipouštím si to," řekla Super.cz Klára, která zkouší i normálně jíst. Doposud měla bezezbytkovou dietu, teď si může občas pochutnat na zelenině, kterou roky jíst nesměla.

Povídali jsme si i o její dceři, kterou vychovává sama. Pro matku samoživitelku je to velmi náročné. Zvlášť, když si jedenáctiletá Valerie vybrala jako koníčka jízdu na koni. "Je to náročnější, ale teď docela hodně zpívám a občas nějakou akci i moderuji. Navíc jsem členem týmu Forma do filmu, což je takový fajn projekt s Petrem Baťkem. Ale občas to dře, neříkám, že ne. Ty koně jsou drahá záležitost, ale chci jí to dopřát," přiznala Klára, která je stále single, ale pořád věří, že ten pravý ještě přijde. ■