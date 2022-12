Šest kilo nahoře skoro není znát: Těhotná Nikol Švantnerová pořád zvládá práci v modelingu

Nikol Švantnerová má nahoře 6 kilo. Super.cz

Je na začátku 6. měsíce těhotenství a přibrala šest kilo. Na modelce Nikol Švantnerové (29) nejsou kila navíc skoro znát, i když už vyměnila velikost oblečení. " Ještě bych na sebe dostala velikost S, ale nebylo by to pohodlné ani miminku. Hlavně se mi rozšířila bedra ," řekla Super.cz.

"Cítím se skvěle. Kdybych věděla, že budu mít těhotenství takhle pohodové, možná bych do toho šla dřív," smála se. "Ty horší měsíce už mám za sebou, teď je to fajn, a co vím z doslechu, to horší zase přijde. Všechno je v pořádku, nemám žádné problémy, a kdybych necítila malou, jak kope, tak ani nevím, že jsem těhotná," pochvaluje si Nikol, která je nadšená, že bude mít holčičku, kterou si vysnila, i když téměř všichni v jejím okolí tipovali, že se jí narodí kluk. V našem videu se rozpovídala i o tom, jaké bude pro holčičku volit oblečení. Mnohé to překvapí.

A protože jsme se potkali u její modelkovské práce, zkoušela novou kolekci oblečení na hory, zajímalo nás, zda ho vzhledem k těhotenství vůbec využije. "Lyžovat nebudu už z principu, protože je to nebezpečné. Ale na horách jsme už byli, zase pojedeme, budeme tam přes Vánoce a po Novém roce také. Neumím si to bez nich představit, ani to nechci odepírat partnerovi. Tak si prostě jen v apres ski v těch nových modelech sednu na čaj," krčila rameny.

Kvůli přítelovi Ondřeji Antošovi se Nikol odstěhovala z Prahy do Olomouce. Zatím si změnu bydliště pochvaluje. Pobavili jsme se i na téma, jak miminko přijme její fenka Mimi, která je na paničku velmi fixovaná, což můžete vidět a slyšet v našem videu. ■