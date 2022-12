Intimnosti Harryho a Meghan: První záběry z dokumentu, za který měli utržit 2 miliardy!

Harry a Meghan Profimedia.cz

Záběry jsou sestavené z jejich soukromých fotografií ze svatby, výletu do Afriky během Meghanina těhotenství a dalších, kromě radostných momentů ale zachycují také těžkosti, kterým dle svých slov čelili, když působili jako aktivní členové britské královské rodiny.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) December 1, 2022

Meghan je například vidět, jak si utírá slzy během oslav Commonwealth Day v roce 2020, účast byla jejich posledním závazkem, než se vzdali svých funkcí.

„Proč jste se rozhodli udělat tenhle dokument?“ ptají se Harryho na záběrech. „Nikdo nevidí, co se děje za zavřenými dveřmi. Musel jsem udělat všechno pro to, abych ochránil svou rodinu,“ je slyšet Harryho. „Když je tolik v sázce, nedává to smysl, abychom řekli náš příběh sami?“ doplňuje manžela Meghan.

Série, jež začala vznikat v září 2020, by nakonec měla vyjít v prosinci, jak se plánovalo. Ještě před pár měsíci se spekulovalo, že chce Netflix uvedení posunout v důsledku kritiky, která se na streamovací síť snesla za poslední řadu seriálu Koruna. Podle fanoušků v ní démonizují a záměrně očerňují krále Karla III. Po smrti královny Alžběty II. se tak zdálo, že Netflix nechce přilévat olej do ohně, od dokumentu se jistá kritika královské rodiny totiž také očekává.

Posunutí premiéry produkci ale zjevně neprošlo, pokud se o něm vůbec někdy uvažovalo. A Harry s Meghan tak budou znovu poutat pozornost svým příběhem. Kvůli přehnané pozornosti se sice vzdali pozic v královské rodině, ale od té doby ji neustále přitahují. Ať už kontroverzním rozhovorem s Oprah Winfrey či opakováním toho, jakých křivd se jim ve funkcích dostalo.

Pár bude během zimní sezóny nejspíš dost vytížený, dokument by totiž koncem ledna mělo následovat vydání Harryho biografie s názvem Spare. I od té fanoušci očekávají nejednu kontroverzi a dozajista také kritiku královské rodiny. ■