Pro roli skoro třistakilového muže je jako stvořený: Brendan Fraser pečuje o obézního syna s autismem

Brendan Fraser Profimedia.cz

Pro snímek The Whale se převtělil do téměř třistakilového chlapíka, sice za pomoci kostýmu a maskérů, ale i tak je Brendan Fraser (53) pro roli v dramatu Darrena Aronofskyho jako stvořený. Dobře totiž ví, jak se žije morbidně obézním lidem. Jeho nejstarší syn Griffin bohužel trpí obezitou a autismem a vyžaduje speciální péči. Žije s hercem, který se o něj stará.

V nedávném rozhovoru s Freddiem Prinzem Jr. pro Interview Magazine přiznal, že šlo o nejtěžší roli v jeho životě. „Můžete mě zapálit, shodit z velblouda, zbít mě, povalit mě a já se zvednu, posbírám a udělám to znovu, dokud práce nebude hotová, ale hrát Charlieho v The Whale bylo asi to nejtěžší, co jsem kdy dělal,“ nechal se slyšet Fraser, o němž se v souvislosti s rolí už teď hovoří jako o žhavém adeptovi na Oscara.

„Mám sám tři děti. Můj nejstarší syn Griffin vyžaduje speciální péči. Je autista. Právě mu bylo 20. Je to velký kluk, má 198 cm. Má velké ruce, velká chodidla, velké tělo. Velmi dobře rozumím, jaké to je být v blízkosti člověka, co žije s obezitou,“ přiznal.

„A díky jeho krásnému spektru - nazývejte to poruchou, já nebudu - o tom paradoxně nic neví. Je to nejšťastnější kluk a je pro mě a další ztělesněním lásky,“ rozpovídal se otevřeně o synovi.

„Moje děti, jejich matka a naše rodina mi daly tolik lásky, že kdykoliv jsem si potřeboval připomenout něco hodnotného, čeho jsem se v roli Charlieho potřeboval držet, nemusel jsem chodit daleko,“ popsal, jak mu zkušenosti a rodinné zázemí posloužily i v tvůrčím procesu.

Fraser se připravoval na roli s pomocí podpůrných skupin pro obézní lidi a jejich příbuzné. V rámci výzkumu vyslechl nespočet příběhů lidí s touto nemocí.

„Všichni měli jedno společné. V jejich životě byl v minulosti někdo velmi krutý, kdo řekl nebo udělal něco, co je nenávratně poznamenalo. Bohužel to mnohdy byli otcové, jak jsem zaznamenal. Když jsem to zjistil, řekl jsem si, že musím udělat něco, abych ten cyklus zlomil. Pokud k té změně trochu přispěju, bude mi to stačit,“ dodal skromně ke své roli.

The Whale má celosvětově premiéru 9. prosince. ■