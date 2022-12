Zpěvák Albert Černý o svatební cestě: Neuvěříte, jak ji s topmodelkou Bárou Podzimkovou trávili

Albert Černý vyprávěl o zajímavé svatební cestě. Super.cz

„Po svatbě jsme se uklidnili, užíváme si, že jsme svoji. Je to čím dál lepší,” vyprávěl. Kdo by čekal, že si topmodelka a známý zpěvák užili svatební cestu v luxusním resortu někde v exotice, šeredně by se spletl. „Máme takový druhý domov v Portugalsku, kde máme dodávku předělanou na spaní. Vyrážíme s ní na různá místa, surfujeme,” prozradil, že si nevzal žádnou princezničku, ale holku do nepohody.

Albert se pochlubil, že se oběma daří i po pracovní stránce. Bára byla za modelingem v Londýně, on vydal s kapelou Lake Malawi novou desku. „Naše písnička s Dominikou Haškovou, tedy We Are Domi, byla nejhranější v rádiích, na křest jsme vyprodali klub Roxy. Nestěžuju si,” dodal. ■