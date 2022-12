Šťabajzna Nela Boudová slaví 55. Když se podíváte na archivní fotky, nevidíte téměř žádný rozdíl

Nela Boudová (2006) Foto: ČTK / Zbyněk Stanislav

Herečka snad umí zastavit čas a vypadá téměř stejně jako na archivních fotkách. Nelu Boudovou diváci znají z bezpočtu divadelních, filmových a televizních rolí. Jan Svěrák si ji vybral do svých filmů Vratné lahve a Kolja, nedávno zesnulá režisérka Marie Poledňáková ji pak obsadila do svých filmových komedií Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel.

Zahrála si také v seriálech Doktoři z Počátků, Horákovi, Velmi křehké vztahy nebo Vyprávěj. Vynikající je také jako dabérka. Svůj hlas propůjčila například Julii Roberts ve slavném filmovém trháku Pretty Woman nebo Jenny v oscarovém Forrestu Gumpovi.

Boudová má s bývalým partnerem, producentem Janem Lekešem, syny Dalibora a Andreje. Momentálně žije s reportérem Janem Tunou. Před čtyřmi lety také adoptovala dceru Alexandru, jež studuje taneční konzervatoř, obor balet, ale už začíná přemýšlet i o herectví.

„Chodila jsem moc ráda na mámina přestavení. To jsem ale byla mladší. Teď mám školu do večera, tak na to nemám čas. Máma mi dává herecké lekce doma, říká mi, co mám zahrát, a já to zahraji,“ chlubila se letos Super.cz mladá slečna, jež tak má doma tu nejlepší možnou učitelku. Na archivní i současné fotky Nely Boudové se podívejte v galerii. ■