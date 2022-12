Zpěvačka Debbi poprvé na párty s manželem, který do vztahu přivedl 3 děti: Zvládám to, vlastní dítě ještě nechci, říká

Debbi s manželem vychovává tři děti z jeho minulého vztahu. Super.cz

Zpěvačka Debbi se v létě provdala za svého partnera Tomáše Pchálka. Později překvapila tím, že její manžel má tři děti z předchozího vztahu. I když je to někdy náročné, prý péči o děti v kombinaci se starostmi o statek se zvířaty a se svou profesí zvládá.

”A tím, že se stal náš vztah oficiálním, se nic nezměnilo,” řekla Super.cz. Bavili jsme se tom, že když je její muž opravdu rozmnožovací typ, počítá s tím, že bude ve stejném módu pokračovat. “Když poté, co jsou u nás, děti vracíme, určitě zatím nemyslím na to, že bych chtěla mít doma malé miminko. Počkala bych a díky tomu, že manžel už děti má, necítím žádný tlak,” svěřila Debbi, která mj. v našem videu prozradila, že má aspoň jistotu, že je partner plodný.

Na Glo párty, kam s manželem dorazili jako pár poprvé od svatby, se rozpovídala i o svých hudebních plánech. “Slíbila jsem si, že do třicítky bych chtěla vydat písničky v češtině. Do příštího roku by měly vzniknout čtyři, možná pět, abych dala dohromady EP,” prozradila. ■