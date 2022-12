Zpěvák (✝37) zemřel jen pár hodin po svatbě. Místo fotek vybírám oblečení, v němž ho pohřbím, říká zdrcená vdova

Americký zpěvák zemřel jen pár hodin po své svatbě. Ilustrační foto Profimedia.cz

Rodina amerického country zpěváka Jakea Flinta (✝37) zažívá obrovskou bolest. Hudebník v pouhých 37 letech náhle zemřel, a to jen den po svatbě s partnerkou Brendou Wilson Flint.

„Místo toho, abychom se spolu probírali svatebními fotkami, vybírám oblečení, v němž ho pohřbím,“ uvedla zdrcená vdova. Podle zpěvákovy bývalé manažerky Brendy Cline Flint zemřel ve spánku, příčina smrti oznámena nebyla.

„Nerozumím tomu,“ uvedla Brenda ke sdílenému videu ze svatby.

„Nikdy jsem neslyšela o tak šokující shodě náhod, která by vedla ke ztrátě člověka. Pro jeho manželku Brendu je to obzvlášť kruté. Být nevěstou a vdovou během pouhých pár hodin je strašné,“ uvedla Cline.

Flint pocházel z Oklahomy, kde byl považovaný za stoupající hvězdu subžánru country hudby Red Dirt. O hudbu jako takovou se začal zajímat poté, co byla jeho otci diagnostikovaná amyotrofická laterální skleróza. Nemoc mu znemožnila hrát na kytaru, o to víc dbal na to, aby jeho syn poctivě trénoval.

Postupně Flint ml. začal vystupovat na regionálních festivalech a psát si vlastní hudbu. Během let 2016-2021 vydal čtyři alba. ■