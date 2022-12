Tentokrát byste ji jen těžko poznali: Takhle vypadá v nové pohádce drsná moderátorka pořadu Nejslabší! Máte padáka!

Zuzana Slavíková Foto: Super.cz/Největší dar

Bývalá moderátorka pořadu Nejslabší! Máte padáka! Zuzana Slavíková je u televizních diváků už roky zapsaná jako blondýnka. V její nové roli by ji tak poznal jen málokdo. Herečka se po čtyřech letech objeví na filmovém plátně a je jednou z hvězd nové pohádky Největší dar.

Snímek, který míří do kin, snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem svérázných obyvatel malé valašské vísky. Natáčení si s kolegy Zuzana Slavíková užívala. „V podstatě Valašsko moc neznám, bylo jen pár příležitostí, ale vždy se mi tam moc líbilo,“ svěřila se herečka k natáčení pohádky, kde se objeví v roli Morany.

Na place se potkala s Bolkem Polívkou, Chantal Poullain, Jiřím Dvořákem, Petrem Čtvrtníčkem nebo Pavlem Novým. I když ji příliš často v rolích pohádkových postav nepotkáváme, sama herečka má takovou práci ráda. „Asi teď v dospělosti úplně oblíbenou pohádkovou postavičku nemám. S věkem se to totiž mění. Dřív to byly princezny, dnes spíše čerti. Teď už mám radost z každé pohádky, protože to je pohádka,“ dodala herečka. ■