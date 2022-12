Letos to na Nově odnesla tato hvězda! Místo příprav Štědrého večera bude uvádět zprávy

Kristina Kloubková Super.cz

"Letos jsem ‚vychytala’ Vánoce já, mám Televizní noviny. Ani proto nevím, jak letošní Štědrý den doma dopadne. Na Štědrý den jsou zprávy v pět hodin, tedy dřív. Tak to není tak špatné, je to rychlovka. Ale zatím vůbec nevím, kde budeme. Letos vaření bude asi na mé mamince, to bych jinak nedala," řekla Super.cz Kristina, která bude mít doma i svoji dceru Jasmínku.

"Nežijeme s tatínkem Jasmínky, většinou byla u táty, aby si ji užil déle a my si dělali Štědrý den u stromečku o pár dní dříve. Letos ale budeme s Jasmínkou spolu," dodala moderátorka hlavního zpravodajství Novy na finále talentové dětské soutěže Sluníčko roku, které moderovala. ■