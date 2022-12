Pár let před sedmdesátkou je sporťák z Tele Tele ve skvělé formě. Josef Carda maká v domácí posilovně

Josef Carda maká v domácí posilovně. Super.cz

Josefa Cardu životní elán rozhodně neopouští, a proto hodně lidí nevěří, že v lednu oslaví již 67. narozeniny. Oblíbený herec, komik a dabér energii a vitálnost získává ze cvičení. Díky pandemii už ani nemusí opouštět domov a jezdit někam do fitka. V minulých letech si totiž zřídil domácí posilovnu. „Cvičím, už to není teda to, co bývalo. Člověk stárne, ale jak za covidu byly zavřený fitka, tak jsem si to nechal navézt domů. My máme prostorný barák, tak mi to navezli, a tak cvičím doma,“ svěřil se Josef Super.cz.