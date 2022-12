Podívejte se na jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Tereza Brodská je za manžela vdaná už 26 let

Tereza Brodská s manželem Herbertem Slavíkem Herminapress

Herečka Tereza Brodská (54) letos oslavila šestadvacet let od svatby s fotografem Herbertem Slavíkem. „S jedním chlapem se takhle dlouho vydržet dá a je to dobré. Já si nemůžu stěžovat, pořád je to cajk,“ řekla Super.cz už loni herečka, která tak se známým fotografem tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.