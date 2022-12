Spor operních pěvkyň pokračuje: Kalivodová se nevzdává a celou věc s Peckovou už předala právníkovi

Andrea Kalivodová a Dagmar Pecková Foto: Super.cz/ Právo/Jan Handrejch a archiv A. Kalivodové

Andree Kalivodové tak došla trpělivost a vše předala svému právnímu zástupci. „Zabývat se tím již nechci, potřebuji se soustředit na práci a koncerty,“ řekla Super.cz Kalivodová.

Zatímco Pecková stále tvrdí, že byla její kolegyně vyhozena ze Zlaté kapličky, mluvčí ND tuto skutečnost vyvrátil s tím, že Kalivodová pravidelně vystupuje v roli Ježibaby v inscenaci Rusalka a další náročnou roli aktuálně studuje.

„Zrovna dnes jsem se svým právním zástupcem hovořila. Všechny dokumenty a podstatné věci včetně smlouvy a dalších věcí již má na stole,“ uvedla dále operní diva s tím, že uvidí, jak se celá věc nakonec vyvine.

„Můj muž říká: Musíš se teď hodně soustředit na svoji novou roli ve Státní opeře, která tě v příští sezóně čeká. Tam patříš a to je to nejdůležitější,“ dodala Andrea Kalivodová, která by se ráda více než útokům a soudním sporům věnovala své práci. ■