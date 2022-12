V roli prostořeké smolařky se vášnivě líbala s Hughem Grantem: Lidé netušili, co uvidí

Martine McCutcheon a Hugh Grant v Lásce nebeské Profimedia.cz

Prostořeké brunetce, která byla tak trochu smolařkou, a to nejen ve vztazích, diváci vždy fandili. A protože jde o vánoční příběh, nemůže to skončit jinak než happy endem. Ten její se odehrál na pódiu před zraky zaplněného sálu na školní vánoční besídce.

Právě tam došlo k vášnivému polibku s filmovým ministerským předsedou Davidem, kterého si zahrál Hugh Grant. Herečka nyní, při příležitosti dvacátého výročí natočení snímku, prozradila, že pusa byla pro mnohé přihlížející obrovským překvapením.

V pořadu The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later Martine uvedla, že v publiku byli „běžní lidé, kteří neměli tušení, že uvidí, jak Hugh Grant líbá nějakou holku“. „Když se pak poprvé rozhrnula opona a uviděli nás se líbat, byli v šoku. Jejich reakce byla jednoduše úžasná, bylo to přímo magické,“ vzpomínala McCutcheon na atmosféru, která finále příběhu naplňovala. ■