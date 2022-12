Nervozita a adrenalin z reakce rodiny i diváků. Princeznu v honosných šatech v druhé vánoční pohádce neuvidíte

Leona Skleničková v pohádce Krakonošovo tajemství Foto: Česká televize/Jaroslav Fikota

Tu ztvárnila herečka Leona Skleničková, která tak odehrála svoji první hlavní ženskou roli ve vánočním pohádkovém příběhu.

„Baví mě, že je to někdo, kdo následuje své srdce, a když se pro něco rozhodne, nebojí se si za tím jít. Miluje přírodu a dává jí spoustu lásky, kterou by ale ráda dala i někomu konkrétnímu. Myslím, že vidí lidem pod slupku, protože v nich dokáže najít to dobré,“ popsala svoji postavu v příběhu, který se bude točit kolem pána hor Krakonoše Skleničková.

S Anče, kterou hrála ve slavných Krkonošských pohádkách Hana Maciuchová, ale prý nebude mít nic společného.

„Natočili jsme prequel a vracíme se do minulosti, Krakonoš je tak mladší a moje postava má svůj příběh. Takhle velká hlavní role je opřená o historické pozadí a podpořená velkou českou legendou,“ vysvětlila Super.cz herečka.

Roli Krakonoše v příběhu ztvární David Švehlík. Herečka je zvědavá, jak její roli přijme rodina, která pohádku uvidí poprvé právě o Vánocích. A přiznala, že je z reakcí nervózní.

„Myslím, že to padne na mou nejužší rodinu, která bude muset vydržet mou nervozitu a adrenalin po celý den,“ prozradila. A na kolik pohádek se ona sama stihne o Vánocích v televizi podívat? „Řekla bych tak šest. Naše Vánoce jsou hodně o rodinných návštěvách, kdy hlavně hrajeme deskovky, takže i o svátcích je čas u obrazovky docela vzácný,“ dodala herečka, jež si ale Krakonošovo tajemství pochopitelně nenechá ujít. ■