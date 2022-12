Je z ní krásná žena: Famózní Joanna se i 20 let po natočení Lásky nebeské dme pýchou!

Olivia Olson a Thomas Brodie-Sangster jako Joanna a zamilovaný Sam Profimedia.cz

„Když se ohlédnu, jsem velmi pyšná na to, že jsem byla součástí něčeho tak velkého,“ svěřila Olson v rozhovoru s Diane Sawyer ve vzpomínkovém pořadu The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later.

S rolí Joanny si ji nejen přátelé dodnes spojují. „Každé Vánoce mi lidé volají a posílají fotky s textem: Hele, na co se dívám. Myslím, že to vyzrálo a stalo se nostalgickým kouskem našich svátků,“ míní Olson.

Ta také svěřila, že si z natáčení odnesla unikátní suvenýry. Schovává si originální scénáře kolegů i s jejich podpisy. Ve filmu, který se dodnes těší mimořádné fanouškovské přízni, si zahráli mj. Emma Thompson, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster nebo Alan Rickman. ■