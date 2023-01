Oblíbená módní návrhářka Simony Krainové nezahálí. Jako pyšná maminka se rozhodla pomoci opuštěným dětem

Úspěšná módní návrhářka pomáhá opuštěným novorozencům. Super.cz

„Jsem součástí čtyři roky. Když byli prvnímu synovi tři roky, tak jsem se dozvěděla, že takový projekt existuje, tak jsem byla nesmírně dojatá a řekla jsem si, že jak je to možné, že do té doby nic takového neexistovalo. Představte si to malé dítě, které je v porodnici a odchází odtamtud jen s rodným listem a košilkou, tak vám to srdce pláče. Takže jako mladá matka jsem okamžitě řekla, že budu součástí projektu," svěřila se Super.cz.

V kufříku je pro miminko přichystáno třeba album vzpomínek, které se v posledních letech u rodičů těší velké oblibě. Právě i díky tomuto kufříku šťastná maminka začala svým dětem také vytvářet toto album. „Předtím mě to nějak nenapadlo, že jsem si říkala, že na to bude čas, ale ten čas i pak člověk nikdy nenajde. Ale díky tomu kufříku jsem si uvědomila, že vzpomínky pro to miminko a později dospělého člověka, jsou velmi důležité.“

A co se týče její práce, stíhá teď vytvářet outfity třeba pro zmíněnou Simonu Krainovou? „Teď na tu spolupráci není moc času, protože mám druhý miminko. Když mi do života přijde nějaká výzva, tak ji s radostí přijmu, ale jinak zvládám to, co zvládám." A co návrhářka říká na smíření Simony s Darou Rolins? „To vás zklamu, já nemám televizi a tohle nečtu,“ doplnila se smíchem sympatická módní návrhářka. ■