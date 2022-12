Tak tohle se jí povedlo. Mariah Carey napěchovala dekolt tak, že snad ani nemohla dýchat

Mariah Carey Profimedia.cz

Mariah Carey (52) se více či méně úspěšně snaží udržet na špičce populární hudby už desítky let. I ona ale musí občas udělat něco, čím vzbudí pozornost. Třeba si do televizní show obléct šaty s dekoltem, který jen tak tak udrží svůj obsah.

Právě teď přichází nejúspěšnější roční období zpěvačky, která bývá nazývána i „královnou Vánoc“, a to i přesto, že jí americký patentový úřad nedávno nepovolil si tuto značku zabrat jen pro sebe. Svým hitem All I Want For Christmas Is You zlomila mnoho rekordů a vydělala si víc než miliardu korun. A skoro nikdo si svátky bez její písně nedokáže ani představit.

Nejspíš i o tom přišla hovořit do oblíbeného pořadu do divadla Eda Sullivana v New Yorku. A na večer se vypravila jako opravdová hvězda. Mariah sice zvolila černé šaty, její dekolt byl ovšem tak výrazný, že moderátor pořadu měl jistě problém dívat se zpěvačce do očí.

Ta byla navíc v dobré náladě, a i po cestě na ulici rozdávala úsměvy na všechny strany. Zpěvačka se nedávno přestěhovala z Atlanty zpět do New Yorku, kde vyrůstala, a jak se zdá, místní ovzduší jí svědčí. ■