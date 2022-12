Nádherná jako sněhová královna: Karolína Mališová v bílé róbě vypadala jako z pohádky

Karolína Mališová v bílé róbě vypadala jako z pohádky. Super.cz

"Ale i tak to stálo za to, protože to místo je naprosto kouzelné. Už když jsme přijížděly, říkaly jsme si, že Beatka vybrala opět skvěle. Že tady bude zima, jsem čekala. Ale zrovna tyhle šaty se sem nádherně hodí," mínila Karolína.

Nadhodili jsme i téma svatby, protože v róbě, kterou předváděla, by mohla klidně k oltáři. S přítelem Jakubem už je deset let, takže by bylo pomalu na čase. Zatím ji ale o ruku nepožádal, a to dokonce ani na nedávné romantické dovolené v Itálii.

"Až to jednou přijde, tak to bude určitě fantastické a božské. Zatím to ale ani jeden z nás nemá na pořadu dne. Není to tak, že bych doma prosila a on by nechtěl. Na našem vztahu to nic nemění, jsme šťastní," svěřila Mališová, která by ostatně ani zimní svatbu nechtěla. ■