Po nehodě na motorce skončil na vozíku. Teď se na ni i přes handicap vrátil!

Jedno sobotní odpoledne před 12 lety nepatřilo u Matěje Čecháka (29) mezi ty nejšťastnější. Po nehodě na motorce skončil v obrubníku. Jeho život se v setině vteřiny obrátil o 180 stupňů. Fatální zranění, boj o holý život, odepsaná motorka.

I takové příběhy život píše. Boj o život nakonec Matěj vyhrál. Skončil ale na vozíku s vidinou, že na svojí jednostopou lásku může navždy zapomenout. Přišla dlouhá rehabilitace a pozvolné začleňování do „nového“ života, který si dříve Matěj nedovedl ani ve snu představit. A do toho deprese provázené ztrátou naděje. Někdy nechtěl ani otevřít oči, natož mít jakékoli plány. Jediné co mu v nejtemnějších chvílích zlepšovalo z jeho pohledu bídný život, byl sen, že jednou na motorku zase usedne.

A pak to přišlo. Bylo letošní léto a Matěj při brouzdání na internetu a hledání novinek o motorkách a ježdění narazil na něco, co by snad mohlo být řešením i pro něj. Objevil prostor s názvem Pitland. Na webu psali, že u nich může jezdit opravdu každý. Každý?! Speciální hala na pražském Zličíně, kde sezóna nikdy nekončí, kde se jezdí na malých a lehkých elektrických motorkách, takzvaných ePitech, a hlavně plně automatických, ovládaných jen ručně za pomoci brzdy a plynu. Znělo to jako splněný sen.

Matěj snil, že se jednoho dne na motorku vrátí. Po prvním svezení nemohl uvěřit, že se mu sen v Pitlandu splnil.

FOTO: Pitland.cz

Matěj se proto hned s provozovatelem spojil a během pár dní byl v hale. Za dalších pár minut seděl opět v sedle motorky. V moto kombinéze, botách, helmě a rukavicích se chystal na svůj první trénink. Po více jak dvanácti letech vjel na okruh plný zatáček. Zase na motorce, splněný sen? „Jednoznačně! Mám znovu chuť žít naplno.“ usmívá se Matěj.

Jak to v Pitlandu chodí?

Pitland je unikátní prostor, určený pro všechny, kteří si chtějí užít jízdu v jedné stopě, a to ať už sami jezdí na motorce nebo hledají zajímavý nový zážitek nebo zkušenost a třeba nikdy neseděli ani na skútru. K dispozici jsou jim malé a lehké elektrické motorky, který zvládne úplně každý, dokonce i dítě od 150 cm. Pitland se postará o zapůjčení kompletní moto výbavy a samozřejmě odborné vedení přátelských SAMů. Po hodině zvládne jízdu v jedné stopě každý.

Jedinečný zážitek v Pitlandu je vážně pro každého

Pitland.cz

„Pitland je pro mě se vším všudy naprostý sen, splněný sen. A není to pro mě jen o tom, že si můžu na jejich okruhu zazávodit a konečně si užít, po nucené pauze, jízdu v jedné stopě. Obrovské plus dnes vidím v jejich instruktáži, vysvětlení jízdy, jak se na motorce chovat, jak jezdit, jak dbát na svoji bezpečnost. Prostě jak se na ní nezabít ani nezrakvit. Jsem rád, že něco jako Pitland existuje. Musím zcela kriticky uznat, že kdyby takový projekt byl už před 13 lety, dost možná bych nedopadl, jak jsem dopadl“, říká Matěj Čechák a apeluje na všechny, kteří s jízdou na motorce začínají, ať rozhodně Pitland navštíví. „Zkoušení limitů na silnici není tou nejlepší cestou,“ dodává Matěj. A rozhodně ví, co čem mluví. ■