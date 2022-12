Jeden účes vládne všem: Žena se nechala ostříhat a teď vypadá jako Frodo Pytlík z Pána prstenů

Annie McElvein v novém sestřihu jako by Frodovi z oka vypadla. Profimedia.cz

S tím sice nepočítala, ale prý jí nevadí, že vypadá jinak. O svou fotku s podobiznou herce Elijaha Wooda v jeho nejslavnější roli se podělila na sociální síti a hned se z ní stal virál. Fanoušci dávají Annie za pravdu, že skutečně vypadá jako Frodo.

„O tohle jsem se neprosila, ale nevadí mi to. Jsem velkou fanynkou Pána prstenů, a když jsem se viděla, nadchlo mě to,“ přiznala.

Na TikToku, kde její video zhlédlo už přes 8 milionů lidí, jí dokonce sledující říkají, že by mohla být Frodovým dvojčetem, a přejí Annie, aby její příspěvky upoutaly hercovu pozornost.

Ta by se s Woodem jednou ráda setkala. „Když říkám, že jsem největší fanynkou Pána prstenů, myslím to vážně. Můžu strávit hodiny sledováním videí na YouTube. Na večírcích nemluvím o ničem jiném. Doufám, že si Elijah všimne mého vzhledu a třeba se bude chtít potkat. Bylo by to hezké,“ dodala nadšenkyně do tolkienovské série. ■