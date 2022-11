Břišáky u dětí nejsou normální, hejtují zpěvačku kvůli fotkám ratolestí: Ta si to nenechala líbit

Jessie James Decker Profimedia.cz

Americká popová a country zpěvačka Jessie James Decker se dostala pod palbu kritiky poté, co zveřejnila fotografie svých ratolestí Vivianne (8), Erica (7) a Forresta (4) v plavkách. Ty zvěčnila během tropické dovolené v období díkuvzdání a někteří sledující se do zpěvačky začali obouvat, protože jim těla dětí přijdou až příliš svalnatá.

„Děti s břišáky? To prostě není správné,“ komentovala jedna ze sledujících. „Divné,“ přidala se jiná stroze a další následovali.

Zpěvačka si to ale nenechala líbit. „Mohlo mě to napadnout. Žijeme v hodně divném světě, jestliže máte aktivní, zdravé děti, které dělají hodně sportů a budují si svaly přirozeně, a lidé to považují za zvláštní,“ vzkázala.

„Jako jedna matka druhé, nenazývejte moje děti divnými jenom proto, že nevypadají, jak si myslíte, že by měly. Je to hrozné,“ bránila svou rodinu.

Manželka hvězdy NFL Erica Deckera má s online trolly bohužel své zkušenosti. Většinou si ale berou na paškál jen ji.

„Kritizují mě, že jsem tlustá, jak ohavně moje tělo vypadá, a že si určitě upravuji fotky, abych na nich vypadala lépe. Je to dost hrozné, nechápu, že se tohle ve světě stále děje,“ nechala se slyšet dříve na sociálních sítích.

Jessie byla v minulosti posedlá svou figurou a dost si ji hlídala, teď už se ale „nechává žít“, jak sama říká.

„Cvičím a jím, co chci, a určitě mám tak o 4,5 kila víc, než jsem mívala. Dříve jsem měla tak 52 kilo. To už nemám, jím, co chci, a jsem tak šťastnější. Ale pokud mě šikanujete a píšete, jak jsem přibrala a jak mám tlustá stehna, uráží mě to, komu tím prospíváte? Je to zlomyslné, je to šikana a není to v pořádku. Doufám, že má dcera nevyroste ve světě, v němž jí tohle lidé budou dělat, protože je to špatné, a měli bychom být lepší,“ dala jasně na srozuměnou, co si o trollení myslí. ■