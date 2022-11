Zrodila se hvězda, věštil jí zlato Slávik. Podívejte se na dechberoucí vystoupení dívky s kytarou, která vyhrála Talent

Nikola Kusendová byla favoritem Talentu už od začátku. FTV Prima

„Zrodila se hvězda. Nenech se na škole pokazit. Zachovej si svoji cestu,“ radil studentce konzervatoře z Banské Bystrice už na začátku soutěže. V semifinále oslnila talentovaná zpěvačka písní Balada o poľných vtákoch od zesnulého slovenského hudebníka Mira Žbirky, ve finále pak všechny odrovnala slovenskou písničkou Za dedinou od Jaroslava Filipa. Připomeňte si ji ve video ukázce.

Kusendová prý vítězství nečekala ani v tom nejkrásnějším snu. „Velmi, velmi děkuji za důvěru a za to, že mohu v této své cestě pokračovat. Vůbec jsem nečekala, že se stanu vítězkou. Když jsem tam stála s holkama z Movementu, tehdy jsem si řekla, že by to ani nebylo možné,“ svěřila se talentovaná mladá dáma těsně po vyhlášení výsledků, kdy porazila i vynikající taneční skupinu.

Celkem se stala jubilejní desátou vítězkou show Česko Slovensko má talent. Odnesla si výhru téměř milion korun, kterou ale rozhodně neplánuje jen tak rozházet. „Výhru určitě investuji do hudby a na plány do budoucna se velmi těším, protože si myslím, že to spustilo pořádnou jízdu. Nevím přesně, co mě teď čeká, ale těším se na to,“ dodala s nadšením. ■