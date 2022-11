Jsem hotová, asi nejvíc, co jsem kdy byla. Veronika Kopřivová se po hospitalizaci dcery (1,5) ozvala fanouškům

Veronika Kopřivová má s přítelem Miroslavem Dubovickým strach o dceru. Michaela Feuereislová

Malá Ella (1,5) má zánětlivé onemocnění sklípků spánkové kosti. „Do čtvrtka bylo vše v pořádku, pak ale byla na poslední dávce povinného očkování a bum,“ svěřila fanouškům Kopřivová, jež dříve žila s hokejistou Jaromírem Jágrem.

Nyní čekají, až dceři zaberou antibiotika a další léčba. Kopřivová se v pondělí během cesty na skok domů ozvala fanouškům, kterým děkovala za podporu. „Výměna stráží, přijela jsem z Motola domů, malá spinká, Míra je tam samozřejmě s ní, jdu se vykoupat, převléknout, zabalit nám nějaké věcí, vzít nějaké jídlo a pití,“ nechala se slyšet půvabná blondýnka.

Ta se téměř nevyspala a skoro vůbec nejedla. „Jsem hotová, asi nejvíc, co jsem kdy byla, co vám budu povídat. Rodiče, co tady ten strach zažili, a toto vše kolem dítěte znají, tak mě chápou. Moc děkuju za všechny zprávy, co mi posíláte, moc si jich vážím a pročítám je,“ dodala Kopřivová, jež prožívá obrovský stres, ale doufá, že všechno dobře dopadne. ■