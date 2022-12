Po rozchodu s Billym Rayem je maminka Miley Cyrus zase šťastná: Potvrdila vztah s hercem z Útěku z vězení

Miley Cyrus s maminkou Tish Profimedia.cz

Hvězdu Útěku z vězení označila maminka Miley Cyrus (30) ve svých Instastories, na fotce se láskyplně objímali u bazénu.

Fanoušci už nějakou dobu větřili, že hvězdná dvojice tvoří pár, Tish totiž Dominica v komentářích pod jeho příspěvky v poslední době zahrnovala komplimenty. Dokonce spolu takhle na sítích párkrát flirtovali. Purcell byl předtím devět let na střídačku ve vztahu s herečkou AnnouLynne McCord.

Potvrzení vztahu přišlo dva týdny poté, co vyšlo najevo, že se Billy Ray zasnoubil s australskou zpěvačkou Firerose. Ta je o 27 let mladší než on a zasnoubili se čtyři měsíce poté, co Tish podala žádost o rozvod. Už potřetí za dobu jejich manželství. ■