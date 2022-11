Místo sexy modelů vytahaná mikina: Jako zpěvačka Andrea Kalousová svým tělem zaujmout nechce

Andrea Kalousová chce zaujmout hudbou, ne oblečením nebo zjevem. Super.cz

Zatímco na cenách Český slavík oslňovala modelem s výstřihem až do pasu, na jeviště zvolila obyčejnou mikinu, džíny a tenisky. "Myslím, že je hlavně důležité, aby se v tom člověk cítil dobře a já vždycky mikiny a kecky ráda nosila. Cítím se jako já, to je u vystupování důležité a splnilo to účel. Chtěla bych, aby lidi chodili na koncerty kvůli tomu, že je baví moje hudba," vysvětlila Andrea, která před pár dny představila videoklip ke své nové písni Co bude dál, s tím, že ani nepředpokládá, že by zaujala všechny své sledující na sociálních sítích, jichž má téměř čtvrt milionu.

Pro jaké posluchače je podle ní její hudba určena? "Hlavně musejí s mojí hudbou souznít. Asi to budou hlavně moji vrstevníci, ale samozřejmě přijímám všechny věkové kategorie," míní Andrea, která se snaží, aby její písně byly co nejvíce autorské a chystá se vydat své první EP. A podporují ji i její kamarádky z modelingu. Na její vystoupení tentokrát dorazily krásky Karolína Kokešová (26) a Klára Vavrušková (23). ■