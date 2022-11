Hailey Bieber odhalila vypouklé bříško: Není to miminko, ale cysta o velikosti jablka, vzkázala fanouškům

Hailey Bieber Profimedia.cz

„Mám cystu na vaječníku o velikosti jablka,“ přiznala sledujícím diagnózu. „Nemám endometriózu ani syndrom polycystických ovarií, ale cystu na vaječníku jsem už párkrát měla, a není to žádná sranda,“ dodala.

„Není to miminko. Bolí to, svědí, je mi z toho špatně, jsem oteklá, podrážděná a emočně rozložená. Každopádně jsem si jistá, že to hodně z vás zná a pochopí. To dáme,“ vzkázala.

Hailey i její manžel Justin (28) jsou s fanoušky sdílní ohledně svých zdravotních stavů. Letos v březnu modelku hospitalizovali s tzv. mini mrtvicí, krevní sraženinu v mozku způsobila díra v srdci, kvůli které podstoupila operaci. Naštěstí se Hailey plně zotavila a je v pořádku.

Justin zase letos v červnu vyděsil fanoušky videem, na kterém nemohl hýbat půlkou obličeje. Ta mu ochrnula v důsledku Ramsayova–Huntova syndromu. Sice kvůli tomu musel zrušit nějaké koncerty, ale zotavil se prý rychle.

Doufejme, že se i nyní Hailey rychle zotaví a Bieberovi budou mít zase od zdravotních problémů pokoj. ■