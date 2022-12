Betty a Vojta z show MasterChef: Takhle jim to sekne jako ženichovi a nevěstě

Vojtěch Urban a Betty Minaříková TV Nova

"Úředně platná svatba není, ale moc jsme si to oba užili. Když jsme byli osloveni penzionem Na Kmíně a koordinátorkou Svatby s Terezou, jestli bychom s nimi jako pár nechtěli nafotit zimní svatební editorial, ta myšlenka se nám tak zalíbila, že jsme do toho šli a vyzkoušeli si to nanečisto," řekl Super.cz Vojta.

Jak už nám Vojta svěřil předtím, Betty pokládá za ženu svého života a rád by s ní v budoucnu založil rodinu. Svatby se tedy neobává a v roli ženicha se cítil skvěle. "S tou opravdovou svatbou je míček na mojí straně, takže za sebe mohu říct, že to rozhodně plánuju," prozradil.

"Já se jako fanda lásky rád dojímám na jakékoliv svatbě, ale stát tam a čekat, až mi Betty zezadu zaklepe na rameno, bylo něco úžasného, protože i když to bylo jen focení, tak jsem ji stejně před samotným "obřadem" neviděl. Ten den jsme si užili včetně hostiny a prvního tance," dodal.

Tak snad nedopadne jako jiný bývalý Muž roku Josef Kůrka, který se s přítelkyní Angie Mangombe také fotil ve svatebním, ale vztah jim nevydržel. ■