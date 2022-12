Syn Partyšové mluví plynně anglicky a učí se francouzky: Nenapadlo by vás, čím by chtěl syn moderátorky být

Gabriela Partyšová Super.cz

„Když byl malý, tak hrál fotbal, potom přešel pozvolna na florbal, protože už ho přestal bavit, a protože spolu chceme trávit čas, tak dělá sporty, které já. V létě je to golf a koupila jsem mu basketový koš před barák, a v zimě ho také baví brusle a lyže,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která už se těší na blížící se lyžařskou sezónu.

Se synem pravidelně vyráží mezi svátky a v průběhu zimy na lyže. Brzy spolu budou řešit také otázky budoucí školy. „Máme dost důležitý rok, protože Kristián končí na základní škole a půjde k přijímacím zkouškám. Bavili jsme se o tom, že by ho bavila architektura, protože mu jde matematika a hezky maluje, a i mně by se to líbilo,“ prozradila moderátorka, která by syna ráda poslala také na zkušenou do zahraničí.

„Už teď ve 14 letech umí plynně anglicky, učí se francouzsky a mohl by cestovat po světě, zrovna architektura je hodně tvořivá. Ale třeba z něho bude úplně něco jiného. Je to Čech jak poleno, když se o tom bavíme, tak by chtěl žít v Česku, to má po mně, ale pracovat občas někde, když člověk ještě nemá rodinu, je k nezaplacení, a to bych mu přála, aby si vyzkoušel v zahraničí ať už studovat, nebo pracovat,“ dodala moderátorka, kterou jsme potkali v prodejně sportovního oblečení v samém srdci Prahy. ■