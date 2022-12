Ochrnutý moderátor Michal Jančařík už návrat na obrazovku neplánuje: Našel se v jiné profesi

Michal Jančařík Super.cz

Z televizní obrazovky zmizel, ale slaví úspěchy na druhé straně hřiště. Moderátor Michal Jančařík (47) si pochvaluje svoji producentskou práci. Dal dohromady už druhé divadelní představení a komedie Milion s Hynkem Čermákem (49) a Vladimírem Polívkou (33) jde na dračku. "Když se prodávaly vstupenky v Brně do divadla Vladimírova táty Bolka Polívky, byly vyprodané za patnáct minut," pochlubil se.

"S tím vozíkem je to tak, že mi vyhovuje spíš v zákulisí než za kamerou. Abych se vláčel někam přes půl republiky a desetkrát sjížděl na jeviště a z jeviště, to už prostě ne. Už to pro mě není," svěřil s tím, že nevyhledává prý ani prostory, které jsou bezbariérové. Je spokojený v jiné roli. Snaží se pomáhat i dalším vozíčkářům prostřednictvím centra Paraple, jehož služby také využívá. "Je dobré tam aspoň jednou za rok zajet, zregenerovat, naučit se zase nové věci, posunout se. Každý milimetr dobrý," míní.

K inscenaci Milion totiž vznikl také kalendář s fotografiemi ze hry, na jehož křtu v Divadle Bez zábradlí jsme se po dalším vyprodaném představení sešli. Všechny peníze z jeho prodeje budou určeny právě pro Paraple. "Nejen výtěžek, to bylo asi třicet nebo padesát korun, ale celých 299 korun, za které se kalendář prodává," upřesnil.

V našem rozhovoru také prozradil, že sice na obrazovce není vidět, ale jeho hlas můžeme slýchat dál. "S hlasem se snažím pracovat co nejvíc a čas od času jezdím do České televize dělat české znění k dokumentům, většinou o zvířátkách," prozradil. ■