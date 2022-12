Oscarová Julianne Moore (61) opět předvedla svou krásu: Mladistvým vzhledem se pyšní i bez šminek

Julianne Moore to sluší v civilu i na červeném koberci. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Julianne Moore (62) se v pondělí blýskla na udílení cen Gotham Awards v New Yorku a nutno podotknout, že mezi šedesátnice by ji nejspíš nikdo nezařadil.

Pyšní se totiž mladistvým vzhledem, a jak dokazují snímky, na nichž je v civilu a bez šminek, nepotřebuje k němu tuny líčidel nebo filtry na sociálních sítích.

Na akci vynesla šaty s pořádným výstřihem. V těch jí to nesmírně slušelo a působila velmi elegantně, ostatně jako na každé akci, na které se objeví.

Nejinak tomu bylo například na festivalu v Benátkách, kde v průsvitné róbě předvedla stále perfektní nožky, které si pořád může dovolit ukázat.

Herečka má stále napilno. Po minisérii Lisey a její příběh a letos uvedeném dramatu When You Finish Saving the World má rozpracované minimálně tři filmové projekty. Fanoušci si ji tak v blízké době užijí nejen na červeném koberci, ale i na stříbrném plátně. ■