Hana Vágnerová se zasnoubila! Její fešný partner ji požádal o ruku v Dubaji. Takhle to vypadalo

V listopadu ji konečně partner požádal o ruku a pochlubila se zásnubním prstenem. Foto: instagram H. Vágnerové

"Bylo to krásné a romantické. Ani jsem to nečekala, Kája na romantiku úplně není, obzvlášť po dvou dětech a sedmi letech vztahu," řekla Super.cz Hanka. Zásnuby proběhly na dovolené v Dubaji.

"Proběhlo to poslední den na naší dovolené v Dubaji. Překvapil, pořídil krásný prstýnek, spáchal to přímo na den výročí na krásné večeři," prozradila modelka a dodala, že svatbu by si přáli až příští rok na podzim.

"Svatbu plánujeme na podzim příštího roku. Přemýšleli jsme o zahraničí a spíš to vidíme kvůli rodině na Čechy," dodala. ■