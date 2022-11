JLo odtajnila zvláštní zprávu, kterou jí Ben Affleck nechal vyrýt na zásnubní prsten. Vrací se k jejich rozchodu

Jennifer Lopez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jennifer a Ben spolu poprvé chodili na začátku tohoto tisíciletí. Došlo i na zásnuby, ty ale pár nakonec zrušil. Zpěvačka později prozradila, že jí herec zlomil srdce a že to pro ni bylo jedno z nejhorších životních období. Stará láska ale nerezaví, a tak se umělci dali před časem znovu dohromady a došlo i na další zásnuby.

A teď Jennifer prozradila, že ji okouzlil nejen úchvatný prsten, který jí Ben věnoval. Ale hlavně to, co bylo vyryto uvnitř. Anglicky Not. Going. Anywhere. Česky se dají slova přeložit jako "už nikam neodejdu". Zpěvačka prozradila, že na začátku jejich obnoveného vztahu jí Ben tato slova psal na závěr jejich korespondence, pak je dokonce nechal zvěčnit navždy na prsten.

JLo se tak snad nemusí bát, že by jí herec, který se po jejich tehdejším rozchodu oženil s Jennifer Garner, zplodil s ní tři děti a měl problémy s alkoholem, znovu utekl. A i kdyby chtěl, tak mu Jennifer vždy může ukázat prsten, kterým slíbil, že už to neudělá. ■