Chovej se konečně jako matka! Lidé drsně hodnotí novou nahou fotku Britney Spears

Britney Spears se asi jen tak nezmění. Foto: ČTK / AP / zz/GOTPAP/STAR MAX/IPx

Jejda, udělala jsem to znovu. Název jedné ze zpěvaččiných písniček jako by přesně odpovídal jejímu konání na sociálních sítích. Po nahých fotkách z pláže tentokrát dala svým fanouškům další dávku své nahoty v podobě fotografie z vany, kde je Britney zcela nahá, rukama si zakrývá prsa a jen skutečně ty nejintimnější partie zakrývá malá kytička.

Pokud si ale myslela, že takové odhalování její fanoušci přivítají, hodně se spletla. Pod fotkou se objevily komentáře, které ji nepotěší. „Někdy musíte myslet na perspektivu. Třeba na to, jak se na vás vaši chlapci dívají jako na mámu. Bylo by uctivé nedávat takové obrázky na internet, aby je jejich přátelé netrápili,“ zněl jeden z komentářů. „Máte velmi napjatý vztah se svými dětmi, které vyjádřily, jak je tenhle typ příspěvků rozčiluje a ponižuje, a přesto to stále děláte a divíte se, proč s vámi nechtějí mít nic společného. Oblečte se, odejděte ze sociálních médií a staňte se slušnou matkou,“ napsal jiný zpěvaččin sledující.

Právě vztah Britney a jejích dvou dospívajících synů je prý v poslední době na bodu mrazu a podle jejich tatínka Kevina Federlina za to může hlavně zpěvaččino odhalování na sociálních sítích. Jak se ale zdá, Britney má svoji hlavu a rozhodně se nechystá změnit svoje chování. ■