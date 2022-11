Už se neskrývají. Úchvatná modelka Emily Ratajkowski se poprvé ukázala na veřejnosti s novým mužem

Emily Ratajkowski vypadá opravdu zamilovaně. Profimedia.cz

Mluvilo se třeba o Bradu Pittovi (58), úspěšná modelka Emily Ratajkowski (31) se ale nakonec nejspíš skutečně dala dohromady s komikem Petem Davidsonem, který už před ní také vystřídal spoustu celebrit. A že jim to spolu sluší.

Emily Ratajkowski byla nedávno viděna i s DJem Oraziem Rispem, nakonec to ale vypadá, že místo v jejím srdci vyhrál komik Pete Davidson (29). Právě s ním se objevila na zápase NBA New York Knicks a Memphis Grizzlies v Madison Square Garden v New Yorku. A protože se na zápas přišel podívat i herec Ben Stiller, bylo jasné, že na místo dorazí i spousta novinářů.

I přesto se k sobě modelka, která se nedávno rozvedla s filmovým producentem Sebastianem Bear-McClardem, a komik měli, nešetřili úsměvy a neustále si něco špitali do ouška. Nechyběly ani letmé doteky. Dvojice je prý v kontaktu už pár měsíců a teď se nejspíš rozhodli svůj vztah konečně zveřejnit.

Otázkou ale je, jak dlouho páru láska vydrží. Devětadvacetiletý komik už má za sebou vztahy s Arianou Grande, Kate Beckinsale, Kaiou Gerber, Kim Kardashian a dalšími ženami různého věku a zatím v žádném nevydržel příliš dlouho. ■