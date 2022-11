V těchto plavkách ještě nikdo nebyl tak sexy. Ukrajinská herečka navlékla „boratky“ a odhalila skoro vše

Natasha Blasick ráda provokuje. Profimedia.cz

Když stejné plavky oblékl Borat ve slavném filmu, určitě na sebe přitáhl pozornost z jiného důvodu než Natasha Blasick. Ta si vzala růžový model, ve kterém naplno vynikly její přednosti. Boratky totiž neoplývají velkým množstvím látky, a tak byla herečka ve své modelu téměř nahá.

Pokud by se ale pánové ptali, jestli je tahle kráska volná, měli by smůlu. Natasha Blasick je vdaná za Američana Martina a nejspíš právě on je i autorem fotografií. Herečka se narodila na Ukrajině, odmalička tančila, hrála, účastnila se soutěží krásy a také se poctivě učila angličtinu.

Později pak přesídlila do Los Angeles, kde dostala herecké příležitosti. Zároveň se ale umístila v top ten na soutěži Miss World a je baskytaristkou kapely Snowflakes. Nedávno se za Natashou přistěhovali i její rodiče, kteří Ukrajinu opustili coby váleční uprchlíci. Její rodina je tak už v Americe kompletní. ■