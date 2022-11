Dva nejcharismatičtější čeští herci v jednom kalendáři: Který se vám víc líbí?

Hynek Čermák a Vladimír Polívka jsou jedni z nejcharismatičtějších českých herců. Super.cz

"Je to dobrá česká autorská hra. Když jsme si ji přečetli, řekli jsme si, že do toho jdeme," řekl nám Hynek. "Že se to bude vyprodávat, jsme jenom doufali," dodal Vladimír. "Jsme za to strašně vděční, protože v dnešní době vyprodat divadlo není jen tak. Máme hroznou radost," dodal ještě Hynek.

V ději jde o to, že se hrdina snaží získat milion eur, aby opravil divadlo. Zajímalo nás, co by si s takovou částkou počali sami herci. "Já bych si ho asi nevzal. Zničilo by mi to životní motivaci. A když už, tak bych ho daroval na charitu," mínil Čermák na křtu kalendáře fotografií z představení, kdy veškeré peníze, které za něj lidé zaplatí, půjdou na konto Paraple.

"To já bych zase nějakou motivaci získal," smál se Polívka. "Začal bych u moravského domečku, kde potřebuju novou fasádu. Navíc se v půlce láme, takže by to chtělo i nějakého statika. A kde bych skončil, to tedy nevím," krčil rameny. ■