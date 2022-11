Rostou jim jako z vody: Patricie Pagáčová a Veronika Arichteva se pochlubily roztomilými dětmi

Veronika Arichteva a Patricie Pagáčová Foto: Super.cz/Herminapress

„Myslela jsem, že to letos s dcerou nezvládnu. Ale pak mi to bylo líto a nechtěla jsem se toho vzdát, tak jsem volala své fotografce, že to musíme v srpnu nafotit. Ona měla pět volných dnů a já dva. Takže jsem všechny ty lidi musela narvat do těch dvou termínů, ale podařilo se,“ prozradila nám Patricie, která svou dcerku Bibianu nechala během focení raději doma.

Herečka kalendář pokřtila s dalšími známými tvářemi, které si letos stouply před objektiv. Nesměla tak chybět Tereza Brodská (54), která fotila se svým psím miláčkem. „Konrád s námi spí v posteli, létá letadlem na dovolenou, místo příkazů mu všechno vysvětluji, povídám si s ním jako normálně s člověkem,“ práskla na sebe herečka.

Na křest a také provětrat si hlavu na ledních bruslích dorazil i Milan Peroutka (32), který zase fotil se svým pejskem Hugem, a akci si nenechala ujít ani Veronika Arichteva (36), která nechala doma svého psa a vzala na křest roztomilého syna Luku, který rozdával úsměvy. ■