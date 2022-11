Jiří Krampol se ozval z nemocnice. Prozradil, jak na tom je a jaká podstoupil vyšetření

Jiří Krampol je v nemocnici kvůli zánětu průdušek. Profimedia.cz

Čtyřiaosmdesátiletý herec je v dobré kondici, pochmurné podzimní počasí mu ale nedělá dobře. „Od dětství mám chronický katar průdušek a jak přijde tohle počasí, mám každým rokem problémy. Loni jsem s tím měl problémy spojený ještě se zástavou srdce. Letos to před čtrnácti dny začalo chraptěním, tak mi dali antibiotika. Jenže aby mi zabrala, tak bych s tím musel být měsíc doma. Tak jsem šel do nemocnice a tady mi dávají antibiotika do žíly,“ řekl Super.cz herec, který v nemocnici podstoupil různá vyšetření.

„Byl jsem na rentgenu a žádný zápal plic nemám, také jsem byl na CT, srdce je v pořádku, žádné umírání se nekoná,“ řekl Super.cz Jiří Krampol, který na lůžku zůstane ještě nejméně do zítřka.

„Pan profesor řekl, že mám být v nemocnici aspoň dva dny, aby to zabralo. Zítra je velká vizita, tak doufám, že mě pustí domů. Cítím se dobře, nic závažného to není,“ řekl Super.cz ■