Zpěvačka Dasha (41), známá ze StarDance, se nezměnila od doby, kdy začínala jako vokalistka Karla Gotta

Dasha vydala svou druhou desku. Super.cz

Sice jsme ji pravidelně vídali ve formaci, která doprovázela taneční soutěže StarDance, ale vydala se konečně i na sólovou dráhu. Zpěvačka Dasha (41) vytvořila během dvou let už druhou desku, tentokrát na jazzové téma k poctě Elle Fitzgeraldové.

"Nějak jsem se rozjela. Začalo mě to bavit a navíc mám fantastickou podporu v hudebním vydavatelství, které na mě sice tlačí, ale hezky se s nimi pracuje," konstatovala Dasha na křtu alba Ellaboration, kterému šli v zaplněném pražském klubu Jazz Dock, kde zpěvačka musela kvůli kapacitě uspořádat dva koncerty za sebou, za kmotry Ondřej Brousek (41) a Tereza Kostková (46).

Dashe to seklo v bílých šatech, které si se svojí postavou může bez problémů dovolit. Figura se jí nezměnila od doby, kdy začínala jako vokalistka Karla Gotta (✝80). "Já ani nevím, co je moje váha. Lítá to podle míry stresu a práce. Ale ne nějak brutálně," krčila rameny.

Popovídali jsme si i o tom, že v jejích stopách začala pomalu kráčet i šestiletá dcera Žofie. "Chodí teď do první třídy, zpívá ve sboru a už mají před sebou i nějaké vánoční koncerty. Takže také koketuje s muzikou. Možná časem nazpíváme nějaký společný duet," prozradila Dasha. ■