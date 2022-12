Šaty s peřím, čelenku ani síťované punčochy a podvazky si vzít nemohla: Dana Morávková vyřešila kabaretní outfit šalamounsky

Dana Morávková vyrazila na párty ve stylu kabaretu. Super.cz

"Z domova jsem odcházela v jednu, byla jsem ještě jako hlavní host na otevření velké parfumerie. Tak jsem zvolila aspoň flitrované sako. Větší problém jsem měla zaparkovat, a navíc si ještě kvůli tomu, že jsem autem, nemůžu dát ani skleničku," vysvětlovala nám Dana na opulentní vánoční a zároveň narozeninové párty zkrášlovací kliniky, kterou vlastní její kamarádka, jejich děti dokonce chodily na stejné gymnázium.

Když už jsme se dostali k dětem, zajímalo nás, jak se má její syn Petr, který studuje v Anglii. "Přijede je na pár dní o Vánocích, naposledy jsem ho viděla o prázdninách, když měl i brigádu na karlovarském filmovém festivalu. V Anglii tedy brigády nemá, to by nestíhal, ale je šikovný, má stipendium a píše do časopisu. Ale když potřebuje, tak mu samozřejmě pomůžeme. Je to naše jediné dítě," uzavřela. ■