Strach o Jiřího Krampola (84). Oblíbený herec leží v nemocnici na JIP

Jiří Krampol se potýká se zánětem průdušek. Michaela Feuereislová

Krampol doufá, že se brzy dá do kupy a půjde domů. „Pan profesor řekl, že mám být v nemocnici aspoň dva dny, aby to zabralo. Zítra je velká vizita, tak doufám, že mě pustí domů,“ řekl Super.cz herec.

Loni se ve stejné nemocnici potýkal se zápalem plic a srdečními problémy. „Byl jsem na tom vážně špatně. Zápal plic, průdušky, a k tomu selhání srdce. Moc děkuji personálu Nemocnice Na Františku a panu profesoru Špačkovi, jak se o mě starali. Vrátili mě zase mezi živé,“ řekl tehdy Super.cz Krampol, jenž záněty průdušek trpí celý život.

A obzvlášť v zimním období, kdy se šíří nejrůznější virózy, by na sebe měl dávat větší pozor. Krampol je ale i v pokročilém věku velmi vitální a rád se chodí bavit do společnosti kolegů a přátel, což s sebou nese určitá rizika. Oblíbený bavič ale není typem člověka, který by vydržel zavřený sám doma. I díky tomu, že miluje společnost, ostatně i ve svém věku vypadá skvěle, což by mu řada jeho vrstevníků mohla jen závidět. Nemoci se mu ale bohužel nevyhýbají. Herci přejeme brzké uzdravení. ■