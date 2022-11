Ivan Trojan a jeho maželka Klára se prý rozešli. Po třiceti letech manželství

Ivan Trojan se prý rozchází s manželkou Klárou Pollertovou-Trojanovou. Foto: ČTK / Krumphanzl Michal

Herec žil společně s manželkou v rodinném domku v Košířích. Teď už prý ale vilu obývá sám. „Paní Klára, pokud vím, bydlí někde na Smíchově a pan Ivan tu zůstal sám se psem,“ řekl Blesku hercův soused, který tvrdí i to, že rodiny obou herců o problémech vědí.

Podle veřejně přístupných dokumentů herci už v září řešili uspořádání majetku. Tehdy se stal majitelem domu v Košířích výlučně Ivan Trojan s tím, že má manželce vyplatit sedm milionů korun.

Naposledy byli ve společnosti viděni letos v únoru na projekci minisérie České televize Podezření. Už před několika lety ovšem hovořili o partnerských problémech.

„Především pokud přijde nějaká krize, a ta z devadesáti devíti procent přijde, nezapomenout na to, proč jste se brali a co bylo to hezké, co vás spojuje. A snažit se tu krizi překonat a vydržet, ne se při první příležitosti rozvádět. I my jsme si samozřejmě prošli krizí, ale protože naše manželství stojí na silných základech, oba jsme věřili, že to nemá a nesmí skončit. Je důležité si uvědomit, že muž a žena jsou různé bytosti s jiným myšlením a řeší situace jinak. Musíte se vžít do pocitů druhého, něco tolerovat a něco si vyříkat, nenechávat věci zahnít,“ řekl herec před osmi lety v rozhovoru pro Právo.

Klára a Ivan Trojanovi se seznámili v divadle při společné práci a vzali se v roce 1992. Postupně se jim narodili čtyři synové. Na obrazovce se spolu objevili jen jednou, a to v roce 2003 ve filmu Jedna ruka netleská.