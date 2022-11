Nejdřív operace kýly a teď popáleniny: Moderátorka Primy se chtěla zahřát u krbu a takhle to dopadlo

Lenka Špillarová Foto: Super.cz/Herminapress

„Snažíme se šetřit plynem a večer si vždycky přitopíme krbem. No, a při přikládání jsem se nepříjemně popálila na předloktí. Ze začátku to nevypadalo zle, ale rána se nechce hojit a musím nosit obvaz, aby se mi do rány nedostala infekce. Je to nepříjemné,“ svěřila se Lenka, která byla jednou z kmoter nové kuchařky Ládi Hrušky.

Spolu s moderátorským kolegou Josefem Mádlem pokřtili už jeho druhou knihu Fit krabičky Ládi Hrušky. Společenskou akci si moderátorka nenechala ujít a doufá, že už její návštěvy po doktorech v letošním roce končí. „Já jsem si myslela, že půjdu na operaci s tříselnou kýlou na pravé straně, nakonec se ukázalo, že mám kýlu i na straně levé, musely pryč obě," řekla Super.cz moderátorka pořadu Nový den na CNN Prima NEWS a Primě. ■