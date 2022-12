Miroslav Etzler ztratil ambice a změnil svůj dosavadní život: Kvůli rodině upozadil práci a odstěhoval se z Prahy

Miroslav Etzler Super.cz

Roli otce si naplno užívá a malému synovi se chce věnovat co nejvíce. I proto se Miroslav Etzler (58) rozhodl opustit Prahu a tak trochu změnit svůj život. Hraní se naplno věnuje i nadále, ale jak sám říká, ztratil ambice, což pro něho byla výhra nad sebou samým.

„Nejšťastnější jsem se svým synem. Já jsem odešel z Prahy, tak pro mě i to zkoušení je částečné odloučení a myslím, že nikomu z nás nedělá dobře, mně asi nejvíc, protože jsem starý sentimentální páprda. To bylo vždycky, akorát jsem měl ambice a potkala mě krásná věc v životě, že jsem ztratil ambice, a to je výhra člověka nad sebou samým,“ svěřil se Super.cz herec, který s přítelkyní Helenou vychovává syna Samuela (4,5).

S chlapečkem intenzivně prožívají období Vánoc, které první adventní neděli začalo, ale rozhodně to s dárky nepřehánějí. „S přítelkyní Helenkou to máme tak, že se mu snažíme vysvětlit duchovní rozměr Vánoc, a ne ten komerční. Snažíme se mu vyprávět ten příběh, jak Vánoce vznikly, proč vznikly a co měly přinést, jakou naději a radost,“ řekl nám herec, kterého jsme potkali na tiskové konferenci nového představení Třináct u stolu, které zkouší s kolegyní Simonou Stašovou.

I když se to nezdá, Miroslav Etzler se s dcerou Jiřiny Bohdalové potká pracovně poprvé v životě. Když mu nabídku zahrát si po jejím boku zavolala, kývnul bez rozmýšlení. „Bylo jasno, protože upřímně řečeno, těch velkých hereček v České republice tolik není a byl bych sám proti sobě, abych se dobrovolně zbavoval možnosti pracovat s těmi nejlepšími, a ona k tomu nejlepšímu, co je na českém jevišti a ve filmu, patří. Mám moc rád její maminku a mockrát jsem s ní pracoval, tak jsem si říkal, proč si taky nezapracovat s dcerou, protože my jsme se Simonou spolu nikdy nehráli, ani v televizi, ani na divadle, ani ve filmu,“ dodal herec, kterého jsme potkali v Divadle Lucie Bílé. ■