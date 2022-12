Herec Pavel Nový čeká na Ježíška déle než ostatní Češi. S rodinou rozbaluje dárky až další den

Pavel Nový prozradil svůj fígl, jak nakupuje vánoční dárky. Michaela Feuereislová

„Když mi bylo 5 let, tak se nám narodila sestra Eva, a i přesto, že jsme byli s bráchou Tomáš a Pavel a ne Adam, tak jsme měli radost,” prozradil herec Super.cz.

Co se týče vánočních dárků, rozhodně s nákupem nespěchá a má k tomu dobrý důvod. „Dárky pořizuji na poslední chvíli, jelikož je třeba vychytrale zjišťovat, co si má žena přeje. Ale ona kupuje dárky už od srpna, jelikož naše rodina je početná a jí to dělá potěšení. Zvláště, když se u nás dárky rozbalují na Boží hod,” dodal Pavel Nový během rozhovoru. ■