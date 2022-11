Lucie Borhyová se ukázala v nové roli. Fanoušky překvapila vánoční písní

Lucie Borhyová překvapila fanoušky vánoční písní. Michaela Feuereislová

Klip se dotáčel jen pár dní před vydáním a nutno podotknout, že Lucie si zpěv užívala o to více, že vokálně jí také pomohly její dvě krásné děti, dcera Linda a syn Lucas. Že by se ale vrhla do zpívání ve velkém, slavná zprávařka nezvažuje. „Do role zpěvačky bych se určitě nestavěla, to je silné slovo. Spíš si vyzkouším být zpěvačkou. Je to pro mě pro radost," řekla nedávno Lucie s úsměvem v rozhovoru pro Super.cz.

S tímto rozhodnutím ale někteří fanoušci nesouhlasí. „Měla byste se vydat trochu hudební kariérou.“ „Klobouk dolů, to bych nečekal, povedlo se Vám to. Moc pěkný,“ napsali jí někteří na sociální síti. Tak uvidíme, jestli do budoucna Lucie Borhyová překvapí další písničkou. ■